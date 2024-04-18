Gümüşhane'de Bağırsağında Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Gümüşhane'de bağırsağına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden yabancı uyruklu A.G'den şüphelendi.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Gümüşhane Devlet Hastanesine getirilen şüphelinin yapılan muayenesinde, bağırsağında yabancı cisim tespit edildi.

Cerrahi operasyonla çıkarılan cismin, pakatlenmiş halde 124, 96 gram sentetik uyuşturucu olduğu belirlendi.

A.G, gözaltına alındı.