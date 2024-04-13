Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kış uykusundan uyanan ayı dronu görünce adeta selam verdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış uykusundan uyanan ayı dronu görünce adeta selam verdi

Gümüşhane'de dronu görünce adeta selam veren ayı ve yaban keçisi sürüsü kayda alındı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de doğa fotoğrafçısı Muhammet Tutar tarafından kayda alınan görüntülerde, kış uykusundan uyanmış bir ayının dronu görünce selam vermesi izleyenleri gülümsetti. Tutar ayrıca yaban keçilerini de sürü halinde kayda almayı başardı.

Gümüşhane'de doğa fotoğrafçılığı yapan ve bölgenin yaban hayatını an be an gözlemleyen Muhammet Tutar tarafından merkeze bağlı Düğünyazı Köyü'nde kayda alınan görüntülerde, kış uykusundan uyanan ve dağlarda yiyecek aradığı tahmin edilen bir ayı üstünde uçan dronu görünce iki ayağı üzerine kalkarak drona selam verdi. Üstünde uçan dron nedeniyle kafası karışan ve ne yapacağını bilemeyen ayının dronu selamlaması izleyenleri gülümsetti.

Öte yandan Tutar tarafından, Gümüşhane'de dağların süsü olarak adlandırılan yaban keçileri de sürü halinde görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gümüşhane Hayvanlar Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hayalimdeki Düğün filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hayalimdeki Düğün özeti! Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Nisan Cumartesi 124. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 135. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Nisan2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE! Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor CANLI İZLE! Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço hastalığı ne, neden hastanede? Bugün ulaşım ücretsiz mi? Bugün otobüsler, metrolar, tramvaylar paralı mı? 13 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Joker 2 ne zaman çıkacak? Joker: Folie à Deux ne zaman yayınlanacak, sinemalara gelecek? Bugün kuyumcular açık mı? 13 Nisan Cumartesi kuyumcular çalışıyor mu, açık mı? Ceyhan Belediyesi hangi parti? Ceyhan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title