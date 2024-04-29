Gümüşhane'de Yabancı Uyruklu Şahsın Midesinde Uyuşturucu Bulundu

Gümüşhane'de Emniyet'in yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan araç içerisindeki yabancı uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarında tespit edilen 65 adet paketlenmiş uyuşturucu madde tıbbi müdahaleyle çıkarılırken, şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale uygulama noktasında durdurulan araç içerisindeki Y.S. isimli şahsın tedirgin hareketler sergilemesi üzerine şahıs üzerinde inceleme yaptı.

Başsavcılık tarafından alınan talimatla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şahıs üzerinde yapılan muayenesinde midesinde ve bağırsaklarında yabancı madde olduğu tespit edildi.

Şahsın midesinde ve bağırsaklarında tespit edilen 65 adet paketlenmiş uyuşturucu maddesi tıbbi müdahale ile çıkarılırken, paketlerin içerisinde toplam ağırlığı 429,25 gram metamfetamin maddesi olduğu tespit edildi.

Y.S. hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE