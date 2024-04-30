Gümüşhane'de Yabancı Uyruklu Şahıslardan Uyuşturucu Operasyonu

Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelenerek hastaneye götürdükleri yabancı uyruklu 2 şahsın mide ve bağırsaklarından 33 parça halinde toplam 153,89 gram metamfetamin ile 2 parça halinde 12,41 gram reçine esrar ele geçirdi.

Gümüşhane genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanılmasının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam eden İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getiren ve ülke içinde bu uyuşturucu maddeleri nakleden şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Son günlerde sayısı artan çalışmalar sonucunda Akçakale uygulama noktasında durdurulan bir araçta seyahat eden H.R ve M.F.G isimli yabancı uyruklu şahıslardan şüphelenen ve uyuşturucu madde sevkiyatı yapabileceklerini değerlendiren ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığından talimatıyla şahısları Gümüşhane Devlet Hastanesine götürdü.

Burada yapılan kontrollerde mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edilen 2 şahsın mide ve bağırsaklarında bulunan yabancı cisimler hastanede yapılan operasyonla çıkartıldı.

Şahısların mide ve bağırsaklarından 33 parça halinde toplam 153,89 gram metamfetamin ile 2 parça halinde 12,41 gram reçine esrar ele geçirilirken, yabancı uyruklu şahıslar "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE