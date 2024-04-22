Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane Üniversitesinde 'Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında 'Gümüşhane'de Doğa Turizmi' paneli düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Gümüşhane'de Doğa Turizmi' panelinde, turizmin farklı türleri ve mühendislik bilimleri ile ilişkisi ele alındı.

Gümüşhane Üniversitesinde 'Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında " Gümüşhane'de Doğa Turizmi" paneli düzenlendi.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beyza Öztürk Sarıkaya, turizmi kaliteli ve zevkli bir yaşam şekline giden çeşitli yolların bütünü olarak tanımladığını söyledi.

Sarıkaya, turizmin gezmek, eğlenmek ve tanımak isteyen herkes için yapılan aktiviteler olarak bilindiğini belirterek, "Zamanla bu durum turizm sektörü adı altında daha da profesyonel ve kurumsal bir kimlik kazanmıştır. Turizm için herhangi bir mevsim ayrımı yoktur. Farklı amaçlarla ve farklı nedenlerle yapıldığından dolayı turizmin birçok türü vardır." dedi.

Turizmin farklı alanlarla ilişki içerisinde bir sektör olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Doğa turizmi, kış turizmi, kültür turizmi ve yayla turizmi gibi birçok turizm türü mühendislik bilimleri ile yakından ilgilidir. Bunlar inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği gibi bilimler olabildiği gibi mimarlık, coğrafya, tarih ve arkeoloji gibi farklı temel alanlar da olabilir. Yine sosyal hayatı kültürle birlikte inceleyen antropoloji bilimi de turizmle ilgilidir. Sağlık turizmi ise tıp ve medikal alanlarını büyük ölçüde ilgilendirmekte olan bir turizm türüdür. Farklı olarak son yıllarda trend olan gastronomi turizmi ise kimya, gıda mühendisliği, genetik ve biyomühendislikle ilgilidir."

Moderatörlüğünü Gümüşhane Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fazıl Kaya'nın yaptığı panele, Artvin Çoruh Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Turan Aksakal, Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ve Gümüşhane Dağcılık Kulübü Başkanı Mustafa Akbulut konuşmacı olarak katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Turizm Haftası Gümüşhane Çevre Doğa Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

22 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 67. bölüm fragman! YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜM FULL İZLE! Ferit Seyran'ı buldu mu? Yalı Çapkını son bölümde ne oldu? CANLI İZLE Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Eva Evans öldü mü? TikTok fenomeni Eva Evans neden öldü? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri... Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri... Üçgenin Alanı: Eşkenar üçgen alanı nasıl hesaplanır? Üçgenin alanı nasıl bulunur? Eşkenar üçgen, Dik üçgen, İkizkenar üçgenin alanları ve formülü! Silindirin hacmi nasıl bulunur? Silindirin yüzey alanı ve hacmi formülü! Silindirin hacmi ile ilgili örnekler! Dik silindirin hacmi nasıl hesaplanır? Ok işareti nasıl yapılır? Klavyeden (→↓←↑) ok işareti nasıl yazılır? Ok işareti simgesi! Yukarı, aşağı, sağa, sola ok işareti yapılışı Rüyada hindi görmek ne anlama gelir? Rüyada hindi eti görmek, Rüyada hindi yavrusu görmek, Rüyada hindi yumurtası görmek ne demek? THY YÖNETİCİ MAAŞLARI ortaya çıktı! BİLAL YILDIZ açıkladı: THY maaşları ne kadar? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Erdoğan'ın Irak ziyaretinde hangi gelişmeler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi anlaşmaları imzaladı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title