Erzurum Teknik Üniversitesi Kadınlar Kategorisinde Salon Futbolu Bölgesel Lig Müsabakalarında Şampiyon

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakalarında Kadınlar kategorisinde sonuçlar belli oldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi üçüncü, Atatürk Üniversitesi ikinci ve Gümüşhane Üniversitesi 1. Sırada yer aldı. Kupa törenine katılan (ETÜ) Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak kıyasıya rekabetin ve centilmence mücadelelerin sergilendiği turnuvada derece alan takımları tebrik ederek şampiyon olan Gümüşhane Üniversitesine kupasını takdim etti.

9 kadın ve erkek takımının katıldığı şampiyonada; Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi takımları grup birinciliği için mücadele ediyor. - ERZURUM