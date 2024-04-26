Gümüşhane'de köprünün demir korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Gümüşhane'de Pirahmet köyü mevkiindeki köprüden geçerken demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine güvenlik güçleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Gümüşhane'de köprünün demir korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ahmet B'nin (28) kullandığı 42 YD 504 plakalı otomobil, Pirahmet köyü mevkiindeki köprüden geçerken demir korkuluklara çarptı.
Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine güvenlik güçleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahalenin olay yerinden geçen ambulanstaki görevlilerce yapıldığı öğrenildi.