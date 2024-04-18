Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışma neticesinde, Y.A. isimli şahsın Malatya'dan temin ettiği uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri otobüs ile Gümüşhane iline getireceği bilgisi alınınca hemen operasyon başlattı.

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli şahsın bulunduğu otobüsü Kırıklı köyü mevkiinde durdurdu.

Arama sırasında uyuşturucu arama köpeğinin tepki vermesi üzerine şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan arama neticesinde 14 gram metamfetamin, 2,6 gram kubar esrar 5,5 gram bonzai ve 2 adet sentetik uyuşturucu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınırken, 2 şahıs serbest bırakıldı, Y.A ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE