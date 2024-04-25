Gümüşhane'de Alkollü Şahıs Harşit Çayı'na Düştü

Gümüşhane'de bulunduğu köprü altında dengesini kaybederek Harşit Çayı'na düşen alkollü şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Gümüşhane merkez Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere Tarım İl Müdürlüğü önündeki köprünün altında alkol aldığı belirtilen Y.K. (56), dengesini kaybederek Harşit Çayı'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden çıkarılan ve 112 acil sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı bir şekilde Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.K. tedavi altına alındı. - GÜMÜŞHANE