Göztepe'den Palut açıklaması
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Göztepe'den Palut açıklaması

10.01.2021 15:40 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:44
Göztepe'den Palut açıklaması

SÜPER Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda Fraport-Tav Antalyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut dönemi resmen sona erdi.

SÜPER Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda Fraport-Tav Antalyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut dönemi resmen sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İlhan Palut istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir.İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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