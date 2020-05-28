Görümcesinin yazlığa gitmesini fırsat bilip, evde bulunan kasayı çaldırdı
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Görümcesinin yazlığa gitmesini fırsat bilip, evde bulunan kasayı çaldırdı

Görümcesinin yazlığa gitmesini fırsat bilip, evde bulunan kasayı çaldırdı Gelin görümcesinin para kasasını çaldırdı Adana'da görümcesinin içinde 160 bin lira değerindeki altın ve para bulunan kasasını plan yapıp çaldıkları belirlenen gelin ile birlikte 4 kişi tutuklandı Adana'da görümcesinin...

28.05.2020 10:22 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:26

Görümcesinin yazlığa gitmesini fırsat bilip, evde bulunan kasayı çaldırdı

Gelin görümcesinin para kasasını çaldırdı

Adana'da görümcesinin içinde 160 bin lira değerindeki altın ve para bulunan kasasını plan yapıp çaldıkları belirlenen gelin ile birlikte 4 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da görümcesinin içinde 160 bin lira değerindeki altın ve para bulunan kasasını plan yapıp çaldıkları belirlenen gelin ile birlikte 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 22 Mayıs Cuma günü Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi 389 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, kocası Sudi Arabistan'da kaporta ustası olan Sezen Nisan (39), eşinin gönderdiği parayı altına çevirerek evdeki kasada biriktirmeye başladı. Sezen Nisan 22 Mayıs günü Karataş ilçesine gidince komşuları arayıp kapının açık olduğunu ve üst kilidinin de kırık olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Sezen Nisan, Karataş'tan evine geri geldi. Nisan, eve girip kontrol ettiğinde içinde 160 bin lira değerinde altın ve paranın bulunduğu kasanın yerinde olmadığını fark edince hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri eve kimlerin girdiğini bulmak için çalışma başlattı.

Ev sahibi Sezen Nisan'ın "Kapının bütün kilitlerini kilitledim" diyerek verdiği ifadesinden yola çıkan hırsızlık dedektifleri kapının asıl kilidinin kırılmadığını anahtar ile açıldığını fark edince suç ortaklarından birisinin aile içinden olabileceğini tahmin etti. Yaklaşık 100 güvelik kamerası görüntüsünü inceleyen polis hırsızların eve geldiği otomobilin plakasını belirleyip sahibine ulaştı. Polis bunu belirlerken zanlıların güvenlik kameralarına yakalanmamak için ters yönden gittiklerini belirledi. Ancak polis Akdeniz Mahallesinden, Gülbahçesi Mahallesine kadar yaklaşık 100 güvenlik kamerası inceleyerek otomobil sahibinin İ.P. olduğunu bu şahsında aracı Süleyman ve Mehmet A. kardeşlere kiraladığını öğrendi. Gözaltına alınan kardeşler, arabayı Bülent Ü.'ye verdiğini belirtti. Yakalanan Bülent Ü., sorgusunda adını Melis diye bildiği Fatma S.'den evin anahtarını aldığını söyleyerek suçunu itiraf etti.

Her şeyi gelin söyledi

Polis yaptığı çalışmada Fatma S.'nin ev sahibi Sezen Nisan'ın kardeşinin eşi olduğunu belirledi. Ayrıca Fatma S.'nin arkadaşı Bülent Ü'ye görümcesinin evinde çok fazla altınının olduğunu söylediği belirlendi. Bülent Ü., ise bunun üzerine arkadaşları Ahmet A. ve Ziver A. ile evi soymak için plan yaptı. Evin yedek anahtarını yaptıran ve Bülent Ü.'ye veren Fatma S., görümcesinin yazlığa gitmesini beklemeye başladı. Görümcesinin oğlunu "Gelin yeğenlerinizi görün" bahanesiyle arayan Fatma S. "Biz yazlıktayız" cevabını alınca evin boş olduğunu suç ortaklarını bildirdi.

Kasayı çalmak için harekete geçen Bülent Ü., Ahmet A. ve Ziver A., anahtarla kapıyı açmak istedi ancak kapının üst kilidin de kitli olması yüzünden kapıyı açamadı. Levyeyle kapının kilidini kıran zanlılar içerisinde 160 bin liralık altın ve nakit paranın bulunduğu kasayı çalarak 34 PP 3148 plakalı aracın arka koltuğuna yükledi. Otomobilde yer kalmayınca 3 şüpheli aracın ön tarafına binerek kameralara takılmamak için ters yönde kaçtı. Polis kaçan zanlıları daha sonra tek tek yakalarken, otomobilin ön tarafına 3 kişi binen şahıslara da sosyal mesafeye uymamaktan para cezası da kesildi.

Hakim karşısına çıkarılan ve suçlamayı kabul etmeyen Fatma S., Ahmet A., Bülent Ü., Ziver A. tutuklanırken, kardeşler Süleyman ve Mehmet A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis, altının bir kısmını bularak Sezen Nisan'a teslim ederken kasa içinde olan 5 bin liralık nakit paranın Ramazan Bayramında hırsızlar tarafından yakınlarına harçlık olarak dağıtıldığı ileri sürüldü.

Görümcesinin yazlığa gitmesini fırsat bilip, evde bulunan kasayı çaldırdı

Kaynak: İHA

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