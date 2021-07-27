Gençlik Parkı yeni haliyle göz kamaştırdı
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Gençlik Parkı yeni haliyle göz kamaştırdı

Gençlik Parkı yeni haliyle göz kamaştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi'ne yapılan ve 7'den 70'e herkesin spor yapabilmesine olanak sağlayan Gençlik Parkı hizmete açıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi'ne yapılan ve 7'den 70'e herkesin spor yapabilmesine olanak sağlayan Gençlik Parkı hizmete açıldı. İçerisinde basketbol ve halı sahası, fitness aletleri, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarının bulunduğu park mahalle sakinlerinden tam not aldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın, geçtiğimiz haftalarda Esentepe Mahallesi'ndeki incelemeleri sırasında karşılaştığı çocuklar ve gençler kendisinden spor yapabilecekleri bir alan talebinde bulundu. Gençlerin isteği üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine mahallede bulunan eski basketbol sahasının yenilenmesi talimatını veren Savran, gençlere de istedikleri parkın en kısa sürede açılacağı sözünü verdi. Çalışmalarını kısa sürede başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park içerisinde yeni bir basketbol sahası ve halı saha yapımına başladı. Yapılan sahaların etrafını tel örgülerle çeviren belediye ekipleri ayrıca park içerisine vatandaşların spor yapabilmeleri için fitness aletleri yerleştirerek yürüyüş yolları yaptı. Aydınlatma sisteminin devreye sokulması ve çim ekiminin ardından geçtiğimiz günlerde kullanıma açılan park hem gençlerden hem de mahalle sakinlerinden tam not aldı.

"Gençlik Parkı" ismi verilen parkta hem gündüz hem de akşam saatlerinde spor yapabilme imkanı bulan mahalle sakinleri Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'a teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Gençlik Parkı yeni haliyle göz kamaştırdı
Gençlik Parkı yeni haliyle göz kamaştırdı
Gençlik Parkı yeni haliyle göz kamaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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