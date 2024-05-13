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Nevşehir'de Aranan İki Şahıs Yakalandı

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Nevşehir'de yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, E.N. ve C.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Nevşehir'de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada yaklaşık 1 yıldır aranan ve toplam 13 yıl 9 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.N. ile toplam 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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