Nevşehir'de Aranan İki Şahıs Yakalandı

Nevşehir'de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada yaklaşık 1 yıldır aranan ve toplam 13 yıl 9 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.N. ile toplam 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR