Nevşehir'de Sürücü Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de seyir halindeki sürücü, direksiyon başında rahatsızlanınca bir inşaatın duvarına çarparak durabildi. Sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kıratlıoğlu Mahallesinde meydana gelen kazada 50 ACR 455 plakalı araç sürücüsü Z.P. direksiyon başında rahatsızlandı. Aracını hemen yanında bulunan bir inşaat alanına sürdü. İnşaat duvarına çarparak duran aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 75 yaşındaki araç sürücüsü Z.P. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Z.P.'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR