Nevşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi
Kıratlıoğlu Mahallesi'nde Z.P'nin idaresindeki 50 ACR 455 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken yol kenarında inşaat halindeki binanın duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Nevşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.
Kıratlıoğlu Mahallesi'nde Z.P'nin idaresindeki 50 ACR 455 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken yol kenarında inşaat halindeki binanın duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.