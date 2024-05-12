Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıratlıoğlu Mahallesi'nde Z.P'nin idaresindeki 50 ACR 455 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken yol kenarında inşaat halindeki binanın duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nevşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.

Kıratlıoğlu Mahallesi'nde Z.P'nin idaresindeki 50 ACR 455 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken yol kenarında inşaat halindeki binanın duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Kalp Krizi Nevşehir Güvenlik Trafik Kazaları Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Kanun teklifi Meclis'e geliyor! 3 kez stokçuluk yapana 6 gün kapatma cezası

Kanun teklifi Meclis'e geliyor! 3 kez stokçuluk yapana 6 gün kapatma cezası

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title