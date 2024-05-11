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Nevşehir'de Jeneratör Hırsızı Yakalandı

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Nevşehir'de bir iş yerinin jeneratörünü çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandıktan sonra polis tarafından yakalandı. Çalınan jeneratör iş yerine geri teslim edildi.

Nevşehir'de bir iş yerinin jeneratörünü çalan hırsız önce iş yerinin güvenlik kamerasına, sonrada polise yakalandı.

Olay geçtiğimiz gün Merkeze bağlı 15 Temmuz Mahallesinde meydana geldi. Zincir markete ait bir iş yerine gece saatlerinde minibüs ile gelen G.T. iş yerinin yanında bulunan ve değeri 150 bin lira olan jeneratörü çaldı.

İş yerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri önce aracın plakasını, daha sonrada hırsızın kimliğini belirledi. Hırsızın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede G.T. isimli şahsı yakaladı. İfadesinde hırsızlığı itiraf eden G.T. çaldığı jeneratörü il dışında bir bağ evinde sakladığını söyledi. Bağ evinde yapılan aramada çaldığı jeneratör bulunarak iş yerine tekrar teslim edildi.

G.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Nevşehir 3.Sayfa Güncel Haberler

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