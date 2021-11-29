Gebze Yağcılar ve Elbizli'de yollar onarıldı - Haberler
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Gebze Yağcılar ve Elbizli'de yollar onarıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Gebze Yağcılar ve Elbizli'de yollar onarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

GEBZE, KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda saha denetimleri sırasında gördükleri aksaklıkları gideren ekipler bir yandan da vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yapıyor. Böylece bakım ve onarım çalışmaları ile yollar daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

YOLLAR GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ

Kış mevsimi öncesinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı yolların bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda ihtiyaç görülen Gebze Yağcılar ve Elbizli köylerinde yol bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Sıcak asfaltın serildiği yollar onarıldı ve güvenli hale getirildi.

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