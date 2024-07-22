İsrailli yerleşimciler tarafından düzenlenen saldırıda üç yabancı aktivist yaralandı

NABLUS, 22 Temmuz 2024 (Xinhua) -- Filistinli kaynakların bildirdiğine göre, Pazar günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus yakınlarında yer alan Kusra köyünde İsrailli yerleşimciler tarafından düzenlenen saldırıda Filistin yanlısı üç yabancı aktivist yaralandı.

Yerel kaynaklar yerleşimcilerin, arazilerini süren ve otlardan temizleyen Filistinli çiftçilere yardım eden iki ABD'li kadın ve bir Alman erkek aktiviste sopalarla saldırdığını belirtti.

Kaynaklara göre yerleşimciler Kusra'da, Filistinlilere ve mülklerine yönelik sık sık saldırı düzenliyor.