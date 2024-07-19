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Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Filistinlilere yönelik işgal ve zulüm politikası uyguladığını teyit etti

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Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı istişari görüşüyle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik işgal ve zulüm politikası uyguladığının hukuki olarak teyit edildiği belirtildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı istişari görüşüyle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Filistinlilere yönelik işgal ve zulüm politikası uygulamakta olduğunu hukuki olarak teyit etmiştir" ifadesine yer verildi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı istişari görüşüne yönelik mesaj yayımlayan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmesi gerektiğini vurguladı. İsrail'in Filistin'de yol açtığı zararın da tazmin edilmesi gerektiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Adalet Divanı, bugün (19 Temmuz) açıkladığı istişari görüşünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik işgal ve zulüm politikası uygulamakta olduğunu hukuki olarak teyit etmiştir. Söz konusu görüşte de belirtildiği üzere; İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli ve yol açtığı zararı tazmin etmelidir. Uluslararası toplum, İsrail'in hukuk dışı uygulamalarına son verilmesi için kararlı ve güçlü bir tavır takınmakla yükümlüdür. Türkiye, istişari görüşe yazılı ve sözlü katkı sağlayarak Uluslararası Adalet Divanı'ndaki sürece destek vermiştir. Halen Gazze halkına uygulanan ve soykırıma varan fiiller dahil, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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