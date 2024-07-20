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Çorum'da Esnaf İsrail'e Tepki Gösterdi

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Çorum'da bir grup esnaf, iş yerlerinin vitrinine, 'Bu iş yerine Siyonistler giremez' yazılı afişler asarak, İsrail'e tepki gösterdi. Kentte farklı sektörlerde hizmet veren esnaf, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkının yanında yer almak amacıyla eylem başlattı.

Çorum'da bir grup esnaf, iş yerlerinin vitrinine, "Bu iş yerine Siyonistler giremez" yazılı afişler asarak, İsrail'e tepki gösterdi.

Kentte farklı sektörlerde hizmet veren esnaf, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkının yanında yer almak amacıyla eylem başlattı.

Gazze'de işledikleri savaş suçlarını sosyal medya hesabından paylaşan İsrail askerlerine tepki göstermek için askerlerin fotoğrafları ve kimlik bilgilerinin yer aldığı afişler hazırlayan esnaf, iş yerlerinin vitrinine de "Bu iş yerine Siyonistler giremez" yazılı afişler astı.

Ilıca Caddesi'ndeki iş yerinin vitrinine astığı afişle İsrail'in saldırılarını protesto eden leblebici Mahmut Ahıska, AA muhabirine, İsrail'in saldırıları sonucu yaklaşık 40 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını anımsattı.

İsrail askerlerinin Filistin'de yaşlı, genç, kadın, çocuk ayrımı yapmadan sivilleri hedef aldığını belirten Ahıska, "Biz de Siyonistler için elimizden geldiğince tepki göstermeye gayret ediyoruz. Nasıl onlar Filistinlileri memleketlerinden sürüyorsa, biz da o İsrail askerlerine dünyayı dar etmek için, onları dünyadan sürmek için afiş astık. Herkesi bu eyleme katılmaya davet ediyorum." dedi.

Fatih Caddesi'nde berberlik yapan Fatih Günaydın da Gazze'deki insanların İsrail'in saldırıları nedeniyle büyük acılar çektiğini vurgulayarak, "Alçak, Siyonist katiller, yaptıkları katliamı sosyal medyalarından paylaşıyorlar. Biz bu alçakları bir şekilde ifşa etmek istiyoruz. Bu nedenle fotoğraflarını vitrinimize astık." ifadesini kullandı.

Kentin esnafı olarak askerlerin fotoğraflarını vitrine asarak toplumun dikkatini Gazze'ye ve Siyonist askerlere çekmek istediklerini anlatan Günaydın, her zaman Filistin halkının yanında yer almayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Esnaf Ahmet Sapancı ise İsrail'in işlediği savaş ve insanlık suçunun cezasız kalmaması gerektiğine değinerek, uluslararası toplumu ve dünya halklarını Filistin konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

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