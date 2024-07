Van Filistin'e Destek Platformu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarını basın açıklamasıyla protesto etti.

Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri Cuma namazı sonrası Hazreti Ömer Camii avlusunda bir araya gelerek "Filistin'i Unutma Gazze Hakkında Konuşmaya Devam Et" konulu bir basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ömer Gündüz, Gazze'ye yönelik saldırıların 9 aydır devam ettiğini belirtti. Gündüz, "Son olarak hafta başında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 100'den fazla Filistinli kardeşimiz şehit olmuştur. İyice zıvanadan çıkan Siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan Siyonist İsrail'in ve en büyük destekçisi katil ABD'nin bölgede bu kadar rahat hareket etmesinin en büyük sebebi elbette ki katliamlara 'dur' diyecek yetkin ve etkin bir gücün olmayışı ve Müslüman ümmetin dağılmışlığıdır. Her zaman haykırdığımız gibi İsrail ancak güçten anlar. Üzülerek söylemek gerekir ki Filistin'de, Gazze'de yaşanan zulüm ve katliamlar şu günlerde Müslümanların gündeminden düşmüş durumdadır. Bu sebeple bugün burada bir araya gelişimizin gayesi Gazze'de yaşanan katliamları asla unutma ve unutturma demek içindir" dedi.

Basın açıklaması yapılan duanın ardından son buldu. - VAN