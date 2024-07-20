İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor

İsrail'in 288 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 919'a yükseldi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte bölgeye 7 saldırı gerçekleştirdiği, 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 163 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 919'a, yaralananların sayısının da 89 bin 622'ye yükseldiği aktarıldı.

Öldürülen gazetecilerin sayısı 161'e yükseldi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampında bulunan bir eve düzenlediği saldırıda gazeteci Muhammed Ebu Casir, eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Gazetecinin ölümüyle birlikte Gazze Şeridi'nde öldürülen gazeteci sayısının 161'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE