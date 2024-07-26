Gümüşhane'de İsrail Başbakanı'nın Alkışlanmasına Protesto

Gümüşhane'de Milli İrade Platformu üyeleri, ABD Kongresi'nde konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasını basın açıklamasıyla protesto etti.

15 Temmuz Zafer Meydanı'nda toplanan grup, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Ergin Arslan, Gazze'deki soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını söyledi.

Durum böyle iken ABD'nin Netanyahu'yu ülkesine davet ederek parlamentoda konuşma imkanı sunduğunu belirten Arslan, "Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümleler, ABD'li parlamenterler tarafından sık sık çoğunlukla ayakta alkışlanmıştır. Parlamentodaki alkışlar, hiç şüphe yok ki batının soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, batılı değerlerin de cenaze törenidir." dedi.

Arslan, Filistin ve Gazze'nin yalnız olmadığını vurgulayarak, "Herkes sırtını dönse de Türkiye, Filistin'in mücadelesine her koşul altında destek vermeyi sürdürecektir." diye konuştu.

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.