Muş'ta Peygamber Sevdalıları Vakfı Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenledi

Muş'ta Peygamber Sevdalıları Vakfınca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Kent Meydanı'nda bir araya gelen vakıf üyeleri ve vatandaşlar, İsrail aleyhinde sloganlar atarak tekbir getirdi.

İmamı Şafi Camisi'ne kadar yürüyen kalabalık adına basın açıklaması yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı üyesi Bülent Balkaya, Gazze direnişinin yanında yer almak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de dünya tarihinde görülmemiş bir zulmün yaşandığını belirten Balkaya, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimiz yaralandılar, şehit oldular, sürüldüler ve göçe zorlandılar. Açlıkla, susuzlukla sınandılar. Öpmeye kıyamadıkları yavrularını toprağa verdiler. İşkencenin her türlüsüne maruz bırakıldılar. Küresel sistemin tüm acizliklerini bizzat yaşadılar ama zulme ve zalime asla boyun eğmediler. İnsanlığın onurunu savunmaya devam ettiler."