Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Peygamber Sevdalıları Vakfı Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'e karşı destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte İsrail aleyhinde sloganlar atıldı ve tekbir getirildi. Vakıf üyesi Bülent Balkaya, Gazze'deki zulme dikkat çekerek, Filistinli kardeşlerin direnişlerini sürdürdüğünü belirtti.

Muş'ta Peygamber Sevdalıları Vakfınca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Kent Meydanı'nda bir araya gelen vakıf üyeleri ve vatandaşlar, İsrail aleyhinde sloganlar atarak tekbir getirdi.

İmamı Şafi Camisi'ne kadar yürüyen kalabalık adına basın açıklaması yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı üyesi Bülent Balkaya, Gazze direnişinin yanında yer almak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de dünya tarihinde görülmemiş bir zulmün yaşandığını belirten Balkaya, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimiz yaralandılar, şehit oldular, sürüldüler ve göçe zorlandılar. Açlıkla, susuzlukla sınandılar. Öpmeye kıyamadıkları yavrularını toprağa verdiler. İşkencenin her türlüsüne maruz bırakıldılar. Küresel sistemin tüm acizliklerini bizzat yaşadılar ama zulme ve zalime asla boyun eğmediler. İnsanlığın onurunu savunmaya devam ettiler."

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Gazze Vakıf Muş İnsan Hakları Dış Politika Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

 Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur
title