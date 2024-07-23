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Türk Mimar İtalya'da Kazandığı Ödülü Filistin'e Armağan Etti

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Türk mimar İbrahim Halil Tuğbay, İtalya'daki A' Design Award and Competition 2024'te Mekansal Tasarım Ödülü'nü kazandı. 40 bin tasarımı geride bırakan Tuğbay, ödülünü Filistinli çocuklara ithaf etti. A' Design Award, her yıl yenilikçi ve olağanüstü tasarımları ödüllendirerek, tasarım dünyasının yeteneklerini ön plana çıkarıyor. Tuğbay, bu prestijli ödülü almanın büyük bir onur ve mutluluk olduğunu belirtti.

Türk mimar İbrahim Halil Tuğbay, hayata geçirdiği 'Şükrü Dudu Barber's Club(Şükrü'nün Berber Dükkanı)' projesiyle A' Design Award and Competition 2024'te 40 bin tasarımı geride bırakarak Mekansal Tasarım Ödülü'nü almaya hak kazandı. Mimar, olağanüstü tasarım mükemmelliğini temsil eden A' Design ödülünü Filistinli çocuklara ithaf etti.

Her yıl yenilikçi ve olağanüstü tasarımları ödüllendirerek, tasarım dünyasının yeteneklerini ön plana çıkaran A' Design Award and Competition 2024 ödül töreni İtalya'daki 211 yıllık opera binası Teatro Sociale di Como'da 18 Temmuz'da gerçekleşti. Törende 40 bin tasarımı geride bırakan ve Mimar İbrahim Halil Tuğbay'ın hayat verdiği Şükrü Dudu Barber's Club projesi Mekansal Tasarım Ödülü'ne layık görüldü.

ÖDÜLÜNÜ FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA İTHAF ETTİ

Olağanüstü tasarım mükemmelliğini temsil eden A' Design Award ile tasarım yetkinliğinin taçlandırıldığını belirten İbrahim Halil Tuğbay, ödül töreninde yaptığı konuşmada şöyle;

"Bu prestijli ödülü almaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. Ödülümü, savaşın acımasız faturasını ödemek zorunda kalan Filistinli çocuklara ithaf etmek istiyorum. Yaşadıkları zorluk ve acılar, insanlık ve dünyanın geleceği, adalet ve barışın ne kadar büyük ve önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Bu ödülün, kulakları sağır eden savaşın ortasında, çocukların duyulmayan seslerini yükselteceğini umuyorum" dedi.

DÜNYANIN EN PRESTİJLİ TASARIM ÖDÜLÜ

Bu uluslararası ödül, çeşitli disiplinlerdeki yaratıcı projeleri tanıtarak, tasarımcıların global ölçekte tanınmasını ve kariyerlerinde önemli bir sıçrama yapmalarını sağlarken, İtalya'da düzenlenen büyüleyici gala gecesi ile kutlanan ödül töreni, tasarım dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor.

Kazananlara, projelerini sergileme ve geniş kitlelere ulaştırma fırsatı sunan A' Design Award, sadece estetik ve işlevsellik açısından üstün tasarımları değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve kullanıcı deneyimi gibi önemli kriterleri de değerlendiriyor. Her yıl binlerce başvuru arasından seçilen kazananlar, uluslararası medyada geniş yer bularak tasarımlarını sergileme şansı elde ediyor.

Kaynak: Bültenler / Advertorial Bülten
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