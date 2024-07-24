Filistinli gruplar Pekin'de uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen Filistinli gruplar arasındaki iç uzlaşmaya yönelik Pekin görüşmeleri hakkında bilgilendirme açıklaması yaptı. Sözcü Ning dünkü açıklamasında "Filistinli gruplar, bölünmenin sona erdirilmesi ve Filistin ulusal birliğinin güçlendirilmesine ilişkin Pekin Deklarasyonu'nu imzaladı" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in daveti üzerine 14 Filistinli grubun üst düzey temsilcilerinin ilk defa bir araya gelerek 21-23 Temmuz tarihleri arasında Pekin'de uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirdiğini ve Filistinli grupların bölünmenin sona erdirilmesi ile Filistin ulusal birliğinin güçlendirilmesine ilişkin Pekin Deklarasyonu'nun imzaladığını duyurdu.

BM HİMAYESİNDE ULUSLARARASI BİR KONFERANS GEREKLİ

Görüşmelerin bir umut kaynağı olduğunu vurgulayan Sözcü Ning, "Deklarasyon, Çin'in Filistinlilerin haklarını destekleme, bölünmüşlüğü sona erdirme ve Filistinli gruplar arasında birleşik bir pozisyon oluşturma yönündeki samimi çabalarını takdir etmektedir. Deklarasyon, BM himayesinde, tam yetkiye sahip, bölge ve ötesinden geniş tabanlı katılımın sağlanacağı uluslararası bir konferans düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor" dedi.

FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ ÇATISI ALTINDA BİRLEŞME

Sözcü Ning'in ayrıca "Deklarasyona göre taraflar, Pekin görüşmelerinin olumlu ve yapıcı bir ruh sergilediğine inanmakta ve Filistin halkının tek meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında tüm gruplar arasında ulusal birliği gerçekleştirme konusunda mutabık kalmaktadır" ifadeleri dikkat çekti.

GEÇİCİ ULUSAL UZLAŞI HÜKÜMETİ

Filistinli grupların, Filistin'in mevcut temel yasası doğrultusunda geçici bir ulusal uzlaşı hükümeti kurmaya, Gazze'de yeniden yapılanmayı gerçekleştirmeye ve kabul edilen seçim yasalarına uygun olarak mümkün olan en kısa sürede bir genel seçime hazır olduğu ayrıca belirtildi. Sözcü Ning uzlaşı hükümeti konusunda "Taraflar, kurumsal olarak işlev görecek ve siyasi karar alma süreçlerini ortaklaşa yürütecek geçici Birleşik Liderlik çerçevesini aktif hale getirme konusunda oybirliğiyle mutabık kalmışlardır. Taraflar deklarasyon hükümlerinin tam olarak uygulanması için ortak bir mekanizma kurulması ve uygulama süreci için bir takvim oluşturulması konusunda mutabık kaldılar" açıklamasını yaptı.

ÇİN'İN 3 ADIMLI FİLİSTİN GİRİŞİMİ

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin kapanış konuşmasında "BM kararlarına uygun olarak Filistin'in gerçek bağımsız devlet yapısını gerçekleştirmesi" sözleri dikkat çekti. Bakan Wang Yi'nin ayrıca Çin'in Gazze'de devam eden çatışmaya ilişkin üç adımlı girişimi hakkında verdiği bilgide şunlar dikkat çekti;

"İlk adım: Gazze Şeridi'nde mümkün olan en kısa sürede kapsamlı, kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin sağlanması ve insani yardım ve kurtarma çalışmalarına engelsiz erişimin sağlanması. İkinci adım: 'Filistinlilerin Filistin'i yönetmesi' ilkesi çerçevesinde Gazze'nin çatışma sonrası yönetimi için ortak çaba sarf edilmesi. Üçüncü adım: Filistin'in BM'ye tam üye olması ve iki devletli çözümün uygulanmaya başlanması. Bu üç adım birbirine bağlıdır ve hepsi de vazgeçilmezdir."