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Ürdün'de İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto eden gösteri düzenlendi

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Ürdün'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto edip, Filistin direnişine destek amacıyla gösteri düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı ve Filistinlilere destek mesajları verdi.

Ürdün'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto edip, Filistin direnişine destek amacıyla gösteri düzenledi.

Direnişi Desteklemek için Ulusal Forum'un çağrısıyla, akşam namazından sonra düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce kişi, başkent Amman'daki El-Huseyni Camisi'nden hareket ederek En-Nahil (Palmiye) Meydanı'na kadar yürüdü.

"Halk İsrail ile normalleşme istemiyor", "Amman'dan Sana'ya selamlar", "Ürdün topraklarında Siyonist büyükelçiliğe hayır" gibi sloganlar atan göstericiler ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, "Dünyadaki tüm öğrenciler diploma alırken, Gazze'deki öğrenciler şehadeti kazanıyorlar" ve "Tek çare direniş ve daha fazla direniş" gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar açtı.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 576 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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