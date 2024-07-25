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Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail'in saldırılarını protesto etti

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Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'de süren saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Platform üyeleri, Kocatepe Camisi'nde kılınan akşam namazının ardından cami avlusunda toplandı. Sıhhiye'ye doğru yürüyüşe başlayan grup, İsrail aleyhinde sloganlar atarak tekbir getirdi. Yürüyüşün ardından Sıhhiye'de toplanan grup adına konuşan İnsan ve Medeniyet Hareketi Ankara Şube Başkanı Eyüp Medet, 292 gündür çocuklar, kadınlar, yaşlılar, siviller, sağlıkçılar, gazeteciler, arama kurtarma ve insani yardım ekiplerinin katledildiğini söyledi. Batının hiçbir zaman hakkın ve adaletin tarafında yer almadığını belirten Medet, şunları kaydetti: 'Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçlamasıyla yargılanması devam eden katil Netanyahu'nun, daha dün ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanarak karşılanması durumun vahametinin anlaşılması açısından tek başına yeter bir durumdur. Netanyahu her zaman olduğu gibi ABD Kongre kürsüsünden yalanlarını sıralamış, kara propagandasını tekrarlamış ABD'li senatörler de bu zırvaları alkışlamıştır. Tüm dünyanın gözü önünde işlenen cinayetler tüm dünyanın gözü önünde alkışlanabiliyor. Biz de buradan dünya halkları olarak Hamas'ı alkışlıyor, haklı direnişlerini destekliyoruz.'

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'de süren saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Platform üyeleri, Kocatepe Camisi'nde kılınan akşam namazının ardından cami avlusunda toplandı.

Sıhhiye'ye doğru yürüyüşe başlayan grup, İsrail aleyhinde sloganlar atarak tekbir getirdi.

Yürüyüşün ardından Sıhhiye'de toplanan grup adına konuşan İnsan ve Medeniyet Hareketi Ankara Şube Başkanı Eyüp Medet, 292 gündür çocuklar, kadınlar, yaşlılar, siviller, sağlıkçılar, gazeteciler, arama kurtarma ve insani yardım ekiplerinin katledildiğini söyledi.

Batının hiçbir zaman hakkın ve adaletin tarafında yer almadığını belirten Medet, şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçlamasıyla yargılanması devam eden katil Netanyahu'nun, daha dün ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanarak karşılanması durumun vahametinin anlaşılması açısından tek başına yeter bir durumdur.

Netanyahu her zaman olduğu gibi ABD Kongre kürsüsünden yalanlarını sıralamış, kara propagandasını tekrarlamış ABD'li senatörler de bu zırvaları alkışlamıştır. Tüm dünyanın gözü önünde işlenen cinayetler tüm dünyanın gözü önünde alkışlanabiliyor. Biz de buradan dünya halkları olarak Hamas'ı alkışlıyor, haklı direnişlerini destekliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Ankara Dünya Gazze Eyüp Cami Politika Güncel Haberler

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