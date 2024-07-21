Dışişleri Bakanlığı İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına tepki gösterdi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Dışişleri Bakanı, İsrail tarafından Filistinlilere karşı işlenmekte olan suçları bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın arkasına gizlemeye çalışmaktadır. Ancak, İsrail'in ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kirli propaganda faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimleri sonuçsuz kalacaktır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail Dışişleri Bakanı, İsrail tarafından Filistinlilere karşı işlenmekte olan suçları bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın arkasına gizlemeye çalışmaktadır. Ancak, İsrail'in ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kirli propaganda faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimleri sonuçsuz kalacaktır.

İktidarda kalmak amacıyla Gazze'de kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen Netanyahu Hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir. Türkiye, Filistin halkının adalet ve barış içinde yaşama hakkını savunmaya ve gerçekleri söylemeye devam edecektir."