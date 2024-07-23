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Çin, Hamas ve El-Fetih Arasında Ulusal Uzlaşı Anlaşması İmzalandı

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Çin, Filistinlilerin iç bölünmelerini sonlandırma amacıyla Hamas ve El-Fetih grupları arasında ulusal uzlaşı görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Görüşmeler sonrasında Hamas ve El-Fetih'in, 'ulusal birlik' anlaşması imzaladığı aktarıldı.

(ANKARA) - Çin, Filistinlilerin iç bölünmelerini sonlandırma amacıyla 21-22 Temmuz tarihlerinde Hamas ve El-Fetih grupları arasında ulusal uzlaşı görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Görüşmeler sonrasında Hamas ve El-Fetih'in, "ulusal birlik" anlaşması imzaladığı aktarıldı.

Filistin'in ihtilaflı grupları El-Fetih, Hamas ve 12 diğer grubun temsilcileri arasında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen toplantılarda uzlaşmaya varıldı. Filistinli fraksiyonlar savaş sonrası dönemde Filistin'in kontrolünü sürdürmeyi amaçlayan bir "ulusal birlik" anlaşması imzaladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, varılan anlaşmanın, savaş sonrası Gazze'yi yönetmek için bir "geçici ulusal uzlaşma hükümeti"nin temelini oluşturduğunu söyledi. Wang Yi, Çin'in "Orta Doğu'da barış ve istikrarı koruma konusunda yapıcı bir rol oynamayı hedeflediğini" belirtti.

Toplantıya katılan üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Merzuk, "Bugün ulusal birlik için bir anlaşma imzalıyoruz ve bu yolculuğu tamamlamanın yolu ulusal birliktir diyoruz, ulusal birliğe tabiyiz ve ulusal birlik çağrısı yapıyoruz" dedi. Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran görüşmelerle ilgili Çin'e teşekkür ederken, ABD'nin Filistinliler arasında uzlaşmaya karşı çıktığını savundu.

Hamas'ın 2006 Filistin Yasama Konseyi (PLC) seçimlerini kazanmasının ardından, El-Fetih ile Hamas arasındaki gerilimler artmış, 2007'de yaşanan şiddetli bir çatışma sonucunda Hamas Gazze'yi kontrol altına almış, Batı Şeria'nın kontrolü ise El-Fetih'te kalmıştı. Daha önce 2011 Kahire Anlaşması ve 2014 birlik hükümeti gibi uzlaşma çabaları başarısızlıkla sonuçlanmış, zaman zaman uluslararası arabuluculukla müzakereler sürdürülmüş ancak kalıcı bir uzlaşıya varılamamıştı.

Kaynak: ANKA / Dünya

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