İsrail ordusu, gece girdiği Tulkerim kampından geride "büyük bir yıkım" bırakarak çekildi

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin yaklaşık 16 saat süren askeri operasyonun ardından Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildiğini söyledi.

Görgü tanıkları, "Altyapıya büyük zarar veren, elektrik ve su kesintisine neden olan askeri operasyonun ardından halkın komşularının durumunu kontrol etmek için evlerinden çıktığını" anlattı.

Hamas, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki mülteci kampına gece düzenlediği saldırıda Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları komutanlarından Eşref Iyd Nafi ile Fetih Hareketi'ne bağlı El Aksa Şehitleri Tugayları komutanlarından Muhammed Avad ile Muhammed Bedi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusu da yaptı açıklamada Kassam Tugayları ve El Aksa Şehitleri Tugayları komutanlarının öldürüldüğünü doğruladı.

Açıklamada, Nafi'nin, "İsrail ordusuna karşı patlayıcılar üretmek ve yerleştirmekten, ayrıca Hamas saflarına üye toplamaktan, ayrıca Batı Şeria bölgesindeki İsrail güçlerine karşı çeşitli operasyonlara katılmaktan ve yurt dışındaki Hamas üyeleri ile iletişim kurmaktan sorumlu olduğu, Avad'ın ise "ordu güçlerine karşı silahlı saldırılarda bulunduğu, bölgedeki operasyonları desteklemek amacıyla para topladığı ve savaş teçhizatı ve araçları satın almak için çalıştığı" iddia edildi.

Hamas, bu operasyonun "direnişi kırmayacağını" ve yalnızca Filistin halkının "(İsrail) işgali sona erene ve tüm hakları elde edilene kadar meydan okuma ve çatışmalara devam etme kararlılığını artıracağını" vurguladı.

İsrail ordusu, Tulkerim'de iki aktivistin de insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü bildirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde de Tulkerim kampının El Hammam Mahallesi'ne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında biri kadın 5 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı da El Halil kenti yakınlarındaki Sair'de 2 ve Tulkerim'de bir kişinin İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu gece saatlerinden itibaren Tulkerim kenti ve kampı çevresinde insansız hava araçlarının yoğun şekilde kullanıldığı, takviye birlikler ve buldozerlerin eşlik ettiği bir askeri operasyon başlatmıştı.

Görgü tanıkları, zaman zaman patlama ve silah seslerinin duyulduğu bölgede İsrail ordusunun alt yapıyı tahrip ettiğini, buldozerlerle sokaklar ve iş yerlerini yıktığını aktarmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 585'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.