Üye Girişi
Haberler

Uluslararası Filistin Çalıştayı Sonuç Bildirisi Açıklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medya Platformu Derneği ile Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi işbirliğinde düzenlenen 'Uluslararası Filistin Çalıştayı: Akademisyenler Konuşuyor' toplantısının sonuç bildirisi, İsrail Başkonsolosluğu önünde açıklandı. Basın açıklamasına katılan akademisyenler, İsrail'in Gazze ve Refah Kampı'nda yaşanan vahşeti ve katliamı kınadı.

Medya Platformu Derneği ile Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Filistin Çalıştayı: Akademisyenler Konuşuyor" toplantısının sonuç bildirisi, İsrail Başkonsolosluğu önünde açıklandı.

Basın açıklamasına katılan yaklaşık 40 akademisyen, Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları açtı.

Sonuç bildirisini okuyan Medya Platformu Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, İsrail'in, Gazze ve Refah Kampı halkına; yaşlılara, çocuklara, kadınlara, bebeklere ve engellilere 7 Ekim'den itibaren yaşattığı vahşet, soykırım ve katliamın devam ettiğini söyledi.

Katliama sessiz kalanların yanında, Gazze'de yaşananlardan tüm dünyanın haberdar olması için çaba harcayan milyonlarca insan bulunduğunu vurgulayan Palabıyık, oluşan farkındalığa akademisyenlerin de dahil olduğunu kaydetti.

Palabıyık, yaşananlara rağmen halen bazı üniversite ve akademisyenlerin Gazze'ye desteğinin istenilen düzeyde olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Akademisyen; halka yukarıdan bakmaz, hayatı ofisi ile evi arasında geçmez, konforunun bozulmasından korkmaz, toplumsal gelişmelere ve değişmelere sessiz kalamaz, geçmişe dair korkularla yaşamaz, olaylara ve kişilere göre renk değiştirmez, mazlum ayrımı yapmaz, düşüncesini sadece kendisine saklamaz, lümpenleşmez, özgürlüğü ve adaleti kişilere göre belirlemez, ikiyüzlülüğü-ırkçılığı ve cinsiyetçiliği teşhir etmez, fikir ayrılığına tahammülsüz olmaz, metin gardiyanlığına soyunmaz, özgürlükten-bilimsellikten-özerlikten-evrensellikten ve insanlıktan taviz vermez, bilimin doğduğu-geliştiği-aktarıldığı-değiştiği-dönüştüğü ve el değiştirdiği yerde akademisyen hakikatten uzak kalamaz, global bir entelektüel hiyerarşisinin alt basamaklarında oturamaz, üretilmiş bilgileri ezberlemekle yetinemez, her yeni duruma ilişkin bilginin üretilmesinden uzak duramaz, global vicdanın parçası olmaktan vazgeçemez, zihnini gündelik hayatın veya tarihsel sosyolojinin parmaklıkları arasına hapsedemez, kendisini umutsuzluğa veya yabancılaşmaya sürükleyen çıkmaza meyletmez, gerektiğinde marjinal-sürgün-yabancı olmayı göze alır ve dünyanın bir yeri yangın alanıyken konforunu sürdürmez."

Çalıştay sonucunda Türkiye'deki tüm akademisyenlere çağrıda bulunduklarını aktaran Palabıyık, her şeyin bilim olmadığını, katliama sessiz kalmanın akademisyenlikle özdeşleşmemek anlamına geldiğini kaydetti.

Palabıyık, "Sizin aileniz yok mu? Çocuğunuz, anneniz, babanız, kardeşiniz veya eşiniz yok mu? Neden sesiniz çıkmıyor? Neden insanlık adına konuşmaktan ve yanımızda durmaktan korkuyorsunuz? Sizlere sesleniyoruz. Sizler de İsrail'in yaptığı katliama 'dur' deyin, Gazze halkının insanca yaşamasına ses olmak için bugün ve sonraki günlerde üniversitelerinizde Filistin için cübbenizi giyin ve sesinizi yükseltin." diye konuştu.

Gruptakiler, açıklamanın ardından başkonsolosluk binası önünde Filistin halkı için dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Filistin Türkiye İsrail Refah Gazze Dış Politika Politika Güncel Haberler

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title