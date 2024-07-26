Yemen'de Filistin'e Destek Gösterileri Düzenlendi

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi.

Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, " Yemen'den karşılık geliyor.. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı.

Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Başta Hudeyde, Sada, Mahvit, Beyda ve Dali olmak üzere diğer kentlerde de binlerce kişi cuma namazı sonrası destek yürüyüşü düzenledi.

Göstericiler, Yemen ve Filistin bayrakları ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı. Ayrıca, "Gazze'deki katliamları ve kıtlığı durdurun" yazılı pankartlara yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.