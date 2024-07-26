Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de İsrail Başbakanı'nın Onur Konuğu Olmasını Protesto Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de bazı vatandaşlar, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu onur konuğu olarak davet eden ve parlamentosunda konuşturan ABD'yi protesto etti.

Kırıkkale'de bazı vatandaşlar, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu onur konuğu olarak davet eden ve parlamentosunda konuşturan ABD'yi protesto etti.

Kırıkkale'de, Cuma namazı sonrasında vatandaşlar, ABD'nin onur konuğu olarak davet ettiği İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu parlamentosunda konuşturmasını protesto etti. Nur Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından, toplanan kalabalık, ABD'nin bu kararını kınayan pankartlar açtı.

Milli İrade Platformu adına açıklamalarda bulunan İsmail Efe Demirhan, ABD'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu onur konuğu olarak davet etmesini ve parlamentosunda konuşturmasını sert bir dille eleştirdi. Demirhan, Netanyahu'nun Gazze'deki vahşeti küçümseyen ve hakikati çarpıtan ifadelerinin ABD'li parlamenterler tarafından ayakta alkışlanmasını kınayarak, bu durumun Batı'nın soykırım taleplerini yüceltmekle kalmayıp, Batılı değerlerin cenaze törenine dönüşmesine neden olduğunu vurguladı.

Demirhan, "Filistin ve Gazze yalnız değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, 'Herkes sırtını dönse de herkes göz yumsa da Türkiye, Filistin mücadelesine her şartta destek vermeyi sürdürecektir'" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırıkkale Filistin İsrail Yerel Haberler

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

 Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

Bazı il ve ilçeleri sayıp "Sizden nefret ediyorum" diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title