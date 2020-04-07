ESENYURT'TA FABRİKA YANGINI (1)
Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta mobilya fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
07.04.2020 03:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 03:30
Haber-Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta mobilya fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Detaylar
Kaynak: DHA