Erzincan ve Iğdır'daki şehitliklerde hüzünlü bayram
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Erzincan ve Iğdır'daki şehitliklerde hüzünlü bayram

Erzincan ve Iğdır'da şehit aileleri ve devlet erkanı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlikleri ziyaret etti.

Erzincan ve Iğdır'daki şehitliklerde hüzünlü bayram
24.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:26

Erzincan ve Iğdır'da şehit aileleri ve devlet erkanı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlikleri ziyaret etti.

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takarak Terzibaba Mezarlığı'ndaki garnizon ve polis şehitliklerine gelen şehit aileleri, vatan uğruna şehit olan evlatları için dua etti, gözyaşı döktü.

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Dernek Başkanı Abdulkadir Zengin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Allah'tan herkese şehitlik mertebesine ulaşmayı nasip etmesini temenni etti.

Buruk bir bayram yaşadıklarını belirten Zengin, "Sevdiklerimizden uzakta geçireceğimiz bu bayramın, ümmetin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, cehalet, kan, şiddet ve salgın hastalıkların son bulmasına, sevgi, hoşgörü ve ümmetin dirilişine vesile olması diliyorum." dedi.

Zengin, şehitlik ziyareti için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldukları için yetkililere teşekkür etti.

Iğdır

Iğdır'da da Vali ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, Vali Yardımcısı Yunus Koç, İl Müftüsü Mustafa Tekin ve daire amirleri, şehit mezarlarını ziyaret etti.

Kentteki asri mezarlıktaki kabirleri ziyaret eden heyet, mezarlara gül bırakıp suladı.

Müftü Tekin, şehit mezarlarının başında dua ettirip Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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