ERDOĞAN: YENİ KÜRESEL SİSTEMDE YER ALMAK İÇİN ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPMAKTA KARARLIYIZ (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'de BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi önümüzdeki dönemde yeni küresel sistemde yer almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız" dedi.

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"ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPMAKTA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salı günü ABD'de BM genel kurulunda ifade edeceğim gibi önümüzdeki dönemde yeni küresel sistemde yer almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu konuda ihtiyacımız olan kararlılığı sağlamıştır. İhracatçılarımız bu yeni dönemde de evvel Allah öncüleri olacaktır" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri