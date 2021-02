Erdoğan: Türkiye bizim dönemimizde, spor altyapısında çağ atladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke genelinde yaşanan bu zihniyet değişiminde, hükümetlerimizin spor altyapısına ve spor eğitimine yaptığı yatırımların çok büyük katkısı var. Türkiye bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor altyapısında da çağ atlamıştır" dedi.

Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Konuşmasına milletin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbimden bizi ve tüm insanlığı bu mübarek gece hürmetine bir an önce koronavirüs musibetinden kurtarmasını niyaz ediyorum. Bugün spor alanında çığır açacak önemli bir projeyi gençlerimize tanıtmak üzere bir aradayız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile üniversitelerimizin hayata geçirdiği, Türk sporuna yükseköğretimde yüzde 100 destek programının hayırlı olmasını diliyorum. Sporcu bursuyla 2020 yılında vakıf üniversitelerine yerleşen 76 gencimizin her birini canı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası yarışmalarda başarıya temsil ederek madalya kazanan gençlerimizin eğitim öğretim hayatlarında da inşallah aynı başarıyı tekrarlayacaklarına inanıyorum" dedi.'KAĞITTAN TOPLAR YAPAR, SOKAK ARALARINDA OYNARDIK'Bu programın, spor ile eğitim öğretimin birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Erdoğan, "Bizim çocukluğumuzda maalesef spora gereken önem verilmez, spor yapan çocuklar adeta hayta yaftası yerlerdi. Futboldan basketbola birçok sporu, çoğu defa ailelerimizden gizli saklı şekilde, mahalle aralarında sürdürmeye çalıştık. Kağıttan toplar yapardık ve onlarla sokak aralarında top oynardık. Her şeye rağmen direnerek profesyonel spor hayatına geçen arkadaşlarımızın ekseriyeti de eğitimden mahrum kalmıştır. Halbuki gelişmiş ülkelerde spor etkinlikleri, eğitim öğretim hayatının ayrılmaz bir parçası olarak görülür, sporcular da el üstünde tutulur" diye konuştu.Dünyanın birçok prestijli üniversitelerinde akademik çalışmayla sportif başarının el ele gittiğine işaret eden Erdoğan, "Mesela dünyada ilk 100 arasında yer alan Kaliforniya Üniversitesi, olimpiyat tarihi boyunca 135'i altın toplam 288 madalya kazanmıştır. Yine dünyada akademik başarısı en yüksek kurumlarından biri olan Stanford Üniversitesi de olimpiyatlarda 280 madalya elde etmiştir. Diğer nitelikli üniversitelere baktığımızda da benzer bir başarı tablosuyla karşılaşıyoruz. Akademik çalışmalarda başarı elde eden kurumların, sporda da böyle parlak neticeler alması kesinlikle tesadüfi değildir. Bu sporla eğitimin birbirini destekleyen unsurlar olarak görmenin bir sonucudur. Spora önem atfettikçe sporcularımıza hak ettikleri değeri verdikçe bizim üniversitelerimizin de aynı başarıyı yakalayacağına doğrusu inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.'TÜRKİYE SPOR ALTYAPISINDA DA ÇAĞ ATLAMIŞTIR'Türkiye'de bu anlayışın giderek daha fazla yerleştiğini ve ailelerin çocuklarını spora daha fazla yönlendirdiğini söyleyen Erdoğan, "Okullar eğitimin yanı sıra spor faaliyetlerine de ağırlık veriyor. Üniversiteler sporda derece yapmış gençlerimize daha çok sahip çıkıyor. Ülke genelinde yaşanan bu zihniyet değişiminde, hükümetlerimizin spor altyapısına ve spor eğitimine yaptığı yatırımların çok büyük katkısı var. Türkiye bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor altyapısında da çağ atlamıştır. Ülkemizdeki toplam spor tesisi sayısını 1575'den 3 bin 903'e yükselttik. Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydık. Atletizm pistlerimizin sayısını 12'den 56'ya, yarım ve tam olimpik yüzme havuzlarımızın sayısını 46'dan 100 tanesi portatif olmak üzere 274'e, spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e çıkardık. Artık büyük çoğunluğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları yıkıp, yerlerine uluslararası standartlarda yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Türkiye genelinde yaptığımız stadyumlardan 32'sini tamamladık, 12 stadyumun yapımı devam ediyor. 4 adet stadyumumuzun da proje ve ihale süreci sürüyor. Gelişen altyapımız sayesinde faal sporcu sayımız ise, burası ilginç, son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bine ulaştı" dedi.Okullarda yürüttükleri sportif yetenek taramasıyla tespit ettikleri kabiliyetli çocukları da özel eğitime aldıklarını anlatan Erdoğan, "Böylece kabiliyetli gençlerimizi çok erken yaşta keşfederek Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırıyoruz. Spordaki başarılarımızı artırmak için hayata geçirdiğimiz en önemli yatırımlardan biri de sporcu eğitim merkezlerimizdir. 43 ilimizdeki sporcu eğitim merkezlerimizde bugün 1061 gündüzlü, 610 yatılı olmak üzere toplam 1671 sporcu yetiştiriyoruz. Bu merkezlerden faydalanan sporcularımıza hem faaliyet gösterdikleri spor dalı hem de okul dersleri için özel eğitimler veriyoruz" diye konuştu.'8 BİN 800'ÜN ÜZERİNDE MADALYA İLE HEPİMİZİ SEVİNDİRDİLER'Başarının, emeğin ve kalitenin takdir edilmesinin, başarının kendisi kadar önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çünkü ödüllendirilen her başarı daha büyük başarıların öncüsü olacaktır. Bu amaçla başarılı sporcularımızın emeklerini zayi etmemek adına devlet olarak farklı mali destek programlarını uygulamaya aldık. Örneğin 2021 yılı itibariyle sporcu eğitim merkezlerimize devam eden gündüzlü sporcumuza aylık 565 lira, yatılı sporcumuza ise aylık 706 lira harçlık ödemesi yapıyoruz. Yıldızlar kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonlarımıza ise aylık 1555 lira harçlık desteğinde bulunuyoruz. Türkiye olimpik hazırlık merkezlerinden ise 465 yatılı, 728 gündüzlü olmak üzere toplam 1193 sporcumuz yararlanıyor. Yine burada da büyükler kategorisindeki olimpiyat dünya ve Avrupa şampiyonlarımıza aylık 2 bin 825 lira harçlık ödemesi yapıyoruz. Üniversiteyi kazanan bütün milli sporcularımıza burs veriyor, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarda barınma önceliği tanıyoruz. Sporcularımıza sağladığımız bu desteklerin karşılığını tüm branşlarda artan madalya sayısıyla görmeye başladık. 2002 yılında sadece 1481 madalya kazanırken sporcularımız, salgın öncesi son yıl olan 2019'da 8 bin 800'ün üzerinde madalya ile hepimizi sevindirdiler" ifadelerini kullandı.'EVLATLARIMIZ ARTIK TERCİH YAPMAK ZORUNDA KALMIYOR'Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen milli sporcuların katıldıkları uluslararası organizasyonlarda üstün başarılar gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, yüzmede serbest dalışta modern pentatlonda, jimnastikte kazanılan Avrupa ve dünya şampiyonluklarından ötürü milli sporculara teşekkür etti. Sporcuların uluslararası alandaki başarıları arttıkça ve bunun getirdiği imkanlar çoğaldıkça ailelerin çocuklarını spora yönlendirme şevklerinin de büyüdüğünü ifade eden Erdoğan, "Spora ilgi duyan evlatlarımız artık eğitim ile hayalleri arasında bir tercih yapmak zorunda kalmıyor. Gayemiz bizim çektiğimiz çileleri gençlerimize çektirmemek, bizim yürüdüğümüz zorlu yollardan gençlerimizi yürütmemektir. Çünkü gençlere yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Bu ülke eğitimli, nitelikli, sağlıklı, milli ve manevi değerlerle mücehhez gençlerin omuzlarında yükselecektir. Türkiye'yi aydınlık yarınlara, sporda, sanatta, bilimde, kültürde başarılarıyla temayüz etmiş gençlerimiz taşıyacaktır. Gençlik geleceğin tohumu istikbalimizin teminatıdır" mesajını verdi.'YÜZDE 100 BURSLU ŞEKİLDE OKUYABİLECEKLER'Görevlerinin, gençlere hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sunmak olduğunu dile getiren Erdoğan, "Vakıf üniversitelerimiz ile yapılan anlaşmalarla hayata geçirilen sporcu burslarını da bu çerçevede önemli bir adım olarak görüyorum. Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler. Böylece evlatlarımız huzuru kalp ile hem spor hem eğitim hayatlarını birlikte sürdürebileceklerdir. Bu şekilde kendilerini yetiştiren sporcularımız arkadan gelecek nesillere de örnek ve destek olacaklardır. Hali hazırda 76 sporcumuzun yararlandığı projenin önümüzdeki dönemde hem kapsamının genişletilmesi hem de paydaşlarının artırılması önem taşıyor. Üniversitelerimizden sporcularımıza özellikle tahsis edilen kontenjanların belirlenmesi konusunda gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyorum" dedi.Bu çalışmayı ortaokul ve lise seviyesine de teşmil ettiklerinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yetenekli çocuklarımızın daha temelden desteklenmesi gerektiği fikrinden hareketle, ilk olarak Özel Öğretim Derneği'ne bağlı özel okul ve kolejlerle gereken mutabakat metinleri imzalandı. Başlangıçta 538 kontenjanla ortaöğretimde bu uygulamayı hayata geçiriyoruz. Buradan tüm özel öğretim kurumlarımızı sporcularımıza destek olmak ve Türk sporunu geliştirmek amacıyla bu mutabakata katılmaya davet ediyorum. Sporcularımıza destek olan üniversitelerimizin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile el ele vermesi, okullarımızı bilim yuvası olmanın yanında artık spor hayatımız için de birer merkeze dönüştürecektir" diye konuştu.KASAPOĞLU: SPORDAN YA DA EĞİTİMDEN FERAGAT DÖNEMİ GERİDE KALDIGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, bugün bir hayali daha gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Sporcularımız bugün açılan bu kapıdan belki bu yıl 76 sporcumuz geçiyor, ama bugün bir devrimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Eğitim mi spor mu ikilemi yıllardır var olan bir sorun. Sporcularımızın yıllarca verdikleri emeklerin bu ikilem sayesinde maalesef heba olduğunu hep birlikte gördük. Hamdolsun ki bugün itibari ile bu ikilem geride kalacak. Spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz. Bu vesile ile sporcularımız hem yükseköğrenimde hem de geçtiğimiz günlerde attığımız yeni adımla orta okulda, lisede de aynı imkanlardan faydalanmaya başladılar" dedi.TÜRKİYE ŞAMPİYONU SPORCUDAN, ERDOĞAN'A ANLAMLI HEDİYE

Kasapoğlu, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milli sporcu bursu alan 76 sporcu ve öğrencinin imzaladığı formayı takdim etti. Ardından Erdoğan, sporcu öğrencilere hediyelerini takdim etti. Bu sporcular arasında, Erdoğan'ın 2003 yılında açılışını yaptığı gün Rize Saynur Yardımcı Kadın Doğum Hastanesi'nde dünyaya gelen Selen Gülel de yer aldı. Modern pentatlonda Yıldızlar Türkiye Şampiyonu ve dünya üçüncüsü Gülel, doğduğu gün Erdoğan'ın kucağındayken çekildiği fotoğrafı da Cumhurbaşkanına hediye etti. Tanıtım toplantısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol kulüplerinin başkanları ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de hazır bulundu. Programın sunuculuğunu ise Ersin Düzen üstlendi. Milli sporcu bursu projesi kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 52 vakıf üniversitesi ile imzaladığı protokol doğrultusunda bu yıl 76 sporcu 26 vakıf üniversitesinde istediği bölüme yerleşti. Koç, Bahçeşehir ve Sabancı Üniversiteleri 9'ar burslu öğrenci ile en çok milli sporcunun yerleştiği vakıf üniversiteleri oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ