Engelli araçlarına ücretsiz bakım, tamir ve nakliye desteği
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Engelli araçlarına ücretsiz bakım, tamir ve nakliye desteği

Kayseri'de, engelli vatandaşların ulaşımlarını sağlayan akülü araçlar ve tekerlekli sandalyeler, Talas Belediyesi tarafından evlerinden alınarak ücretsiz tamir edilip teslim ediliyor.

Engelli araçlarına ücretsiz bakım, tamir ve nakliye desteği
06.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:14

Kayseri'de, engelli vatandaşların ulaşımlarını sağlayan akülü araçlar ve tekerlekli sandalyeler, Talas Belediyesi tarafından evlerinden alınarak ücretsiz tamir edilip teslim ediliyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın talimatıyla Belediye Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde engelli araçları bakım onarım ünitesi oluşturuldu.

Ünitede, engellilerin eli ayağı gibi olan akülü araçlar ve tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımı yapılıyor.

Kentin farklı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar da belediyeyi arayıp aracının arızasını bildirerek tamir edilmesini isteyebiliyor.

Engelli vatandaşların evlerinden alınan araçlar, bakımdan geçirilip aksayan parçaları yenilenerek tekrar sahibine ulaştırılıyor.

Talas Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Atilla Şahinkaya, AA muhabirine, şubat ayında kurulan atölyede bugüne kadar 150'ye yakın engelli aracının bakım ve onarımını yaptıklarını söyledi.

Tamir edilip adrese teslim ediliyor

Verdikleri hizmeti belediyenin sosyal medya hesaplarından duyurduklarını belirten Şahinkaya, şunları kaydetti:

"Aracı arızalanan engelli vatandaşımız Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesini arıyor. Burada bir form hazırlanıyor. Biz de engelli vatandaşın evine engelli araç nakil aracıyla gidiyoruz, aracını atölyeye getiriyoruz. Akülü, elektrikli veya manuel araçların tamirini ücretsiz yapıyoruz. Engelli bir vatandaşımız daha önce aracı arızalanınca motor ve akü tamircilerine götürüyordu. Ancak asıl sorun araçları bu tamircilere ulaştırmaktı. Çünkü zaten bu insanların her şeyi bu araç. Şimdi biz aracı alıyoruz, tamir edip geri adresine bırakıyoruz."

Şahinkaya, vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler alınca ne kadar önemli bir iş yaptıklarının farkına vardıklarını dile getirdi.

İldem Mahallesi'nde yaşayan kas hastası Hakan Akkamış'ın babası Salih Akkamış da böyle bir hizmet verdikleri için Talas Belediye Başkanı Yalçın'a ve atölyede çalışanlara teşekkür etti.

Oğlunun akülü aracının sık sık arızalandığını anlatan Akkamış, "Tamircilere gittiğimizde aracın tamiri hem uzun sürüyordu hem de pahalıya mal oluyordu. Allah razı olsun şimdi kolaylıkla tamir ettirebiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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