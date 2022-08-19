Quick Sigorta ESİB ile eğitim serilerine devam ediyor

Quick Sigorta, sigorta okuryazarlığını geliştirmek için Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Güçlendirme Eğitimleri (ESİB) kapsamında verdiği eğitimlerine yenilerini ekledi.

Quick Sigorta, sigorta okuryazarlığını geliştirmek için Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Güçlendirme Eğitimleri (ESİB) kapsamında verdiği eğitimlerine yenilerini ekledi.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, ESİB projesi çerçevesinde Bakırköy İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (İSTESOB) gerçekleşen eğitimin konusu Fatura Koruma ve Basiretli Tacir İş Yeri Sigortası oldu. Esnaf ve zanaatkarlar, Quick Sigorta Finansal Ürünler Pazarlama ve Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Soner Tekbaş ile Acenteler Satış Koordinatörü Sibel Doğaç'ın verdiği eğitimlerden faydalandı.

Quick Sigorta Acenteler Satış Koordinatörü Doğaç, eğitim programında yaptığı sunumda, iş insanlarının faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerektiğini emreden Türk Ticaret Kanunu'nun 18. maddesine dikkati çekerek, işletmelerin faaliyetleri sırasında öngörülebilir risklerini, ödenebilir primlerle güvence altına almalarının basiretli bir tacir olmanın yasal gerekliliği olduğu konusundaki görüşlerini ve ürünün özelliklerini esnaflara aktardı.

Quick Sigorta Finansal Ürünler Pazarlama ve Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Tekbaş da senetli ve taksitli alışverişlerin fatura ödemelerini güvence altına alan Quick Fatura Koruma Sigortası'nın avantajlarından bahsetti.

Tekbaş, kefilsiz, kredi kartsız ve kredi limiti kullanılmadan müşteri ve sektör bazında limit ve taksit imkanı sunan bu sigorta ürününün ekonominin ve pazarın gelişiminde önemli bir katkısı olduğunu belirtti.

Verilen bilgiye göre, TESK'e bağlı federasyon, birlik ve odaların yöneticileri ve esnafı aynı platformda buluşturarak, teori ve uygulamalı eğitimler vererek sigorta ve fon yönetimi bilincini güçlendirmek hedefiyle başlatılan ESİB projesi, yıl boyunca devam edecek ve proje sonunda ise katılımcılara, DMW'in uluslararası akreditasyonlu katılım belgesi verilecek.