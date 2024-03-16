Develi Belediyespor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u mağlup etti
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Develi Belediyespor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Develi Murat Kocatürk
Hakemler: Hakkı Demiralay, Gürhan Gül
Develi Belediyespor: Yusuf Bakır, Kolodinsky, Abreu, Abdullah Çam, Nikitin, Egecan Avcıl (Yasin Aydın, Metin Durmuş, Burak Çevik)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Berkay Yavuz, Danilov, Hakan Polat, Görkem Yazgan, Ömer Furkan Dur (Morales, Semih Çelik, Çağatay Durmuş)
Setler: 25-17, 25-23, 21-25, 25-20
Süre: 103 dakika (23, 28, 28, 24)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Develi Belediyespor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.