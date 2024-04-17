Halkbank, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon oldu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2023-2024 sezonu şampiyonu Halkbank, kupasını aldı.

Fenerbahçe Parolapara karşısında final etabında ilk iki maçta sahadan galip ayrılan başkent temsilcisi, sarı lacivertli rakibi karşısında üçüncü karşılaşmayı da 3-0 kazanarak seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen törende mavi-beyazlı ekibin kaptanı Abdel Aziz Nimir'e kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Final serisinin "en değerli oyuncusu" da Halkbank'tan Nimir seçildi.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe Parolapara'ya şiltini, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu takdim etti.

Büyük sevinç yaşayan Halkbank takımı ve teknik heyeti, törenin ardından taraftarla fotoğraf çektirdi.