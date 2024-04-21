TOFAŞ, Pınar Karşıyaka'yı 111-91 yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 111-91 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Yiğit Gönültaş
TOFAŞ: Özgür Cengiz 4, Winston 29, Homesley 27, Batın Tuna, Tolga Geçim 15, Ege Demir 4, O'Brien 7, Sakic 2, Wiley 20, Mustafa Kurtuldum 3
Pınar Karşıyaka : Jaylon Brown 10, McCollum 38, Furkan Haltalı 5, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 6, Martin 4, Vittorio Brown 18, Mert Celep 2, Kenan Sipahi 8
1. Periyot: 22-21
Devre: 54-46
3. Periyot: 82-73
5 faulle çıkan: 34.01 Furkan Haltalı ( Pınar Karşıyaka )
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 111-91 yendi.