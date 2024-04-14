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Brand Group Alanya Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Orçun Ergün, Emre Berat Fırat, Emre Batur, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan (Buğra Tiryaki)

Brand Group Alanya Belediyespor : Azizcan Ataoğlan, Cafer Kırkıt, Abdulsamet Sineren, İrfan Çetinkaya, Umut Durur, Bertuğ Öndeş (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır)

Setler: 17-25, 28-30, 20-25

Süre: 69 dakika (19, 28, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik mücadelesi ikinci maçında Brand Group Alanya Belediyespor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Seride durumu 2-0'a getiren Brand Group Alanya Belediyespor sezonu 7'nci, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 8'inci sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Alanya Belediyespor Voleybol Sigorta Spor Güncel Haberler

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