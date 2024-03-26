2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali: Arkas Spor-Halkbank

Bursa'da düzenlenen 2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de finalin adı Arkas Spor- Halkbank oldu.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Halkbank ile karşılaştı. Halkbank 25-12, 25-16, 20-25, 26-24'lük setlerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Halkbank finale adını yazdırdı ve Arkas'ın rakibi oldu.

AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşması, 27 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL