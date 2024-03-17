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Çağdaş Bodrum Spor, Pınar Karşıyaka'ya mağlup oldu

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Çağdaş Bodrum Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'ya 98-97 mağlup oldu. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Chris Warren 31 sayıyla en çok sayı kazandıran oyuncu oldu.

Lige çıktığından bu yana her karşılaşmasında seyircisine yaşattığı heyecan ile lige tutunma mücadelesine devam eden Çağdaş Bodrum Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. hafta karşılaşmaları kapsamında ligin 4. sırasında yer alan Pınar Karşıyaka ile karşılaşırken parkeden 98-97 mağlup ayrıldı.

Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Chris Warren, Dominic Jordan Artis, Jaron Tremel Johnson, Amar Alibegovic, Ahmet Duverioğlu ilk beşi ile başlayan Çağdaş Bodrum Spor, karşılaşmanın il periyodunu 27-27 berabere tamamlayarak ikinci periyodunu da kıyasıya bir mücadele sonrası 52-44 geride tamamladı.

Çağdaş Bodrum Spor, tüm çabasına rağmen üçüncü seti 71-61 geride tamamladı. Maç boyu oldukça üstün bir performans ile geliştirdiği ataklarla tribünlerin tezahüratları ile takımı atağa kaldıran Chris Warren'ın da katkılarıyla son periyot başlarında rakibi ile arasındaki farkı kapatarak öne geçen Çağdaş Bodrum Spor, son saniyeye kadar mücadeleyi elinden bırakmasa da maçtan 98-97 mağlup ayrılan taraf oldu.

Çağdaş Bodrum Spor'da takıma sağladığı katkı ve gösterdiği üstün performansı sayesinde 31 sayı ile Chris Warren en çok sayı kazandıran oyuncu olurken, kendisini 21 sayı ile Dominic Jordan Artis, 14 Sayı ile Amar Alibegovic ve 11 sayı ile Fatih Cantitiz takip etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Pınar Karşıyaka Türkiye Sigorta Bodrum Spor Spor Güncel Haberler

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