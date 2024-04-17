BAĞKUR 7200 prim düştü mü, son durum ne? BAĞKUR 7200 prim yasalaştı mı, ne zaman çıkacak?

BAĞ-KUR prim gün sayısı düştü mü ve BAĞ-KUR 7200 prim yasalaştı mı, ne zaman çıkacağı araştırılıyor. Esnafa erken emeklilik imkanı görünürde. BAĞ-KUR sigortalılarının prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesi gündeme geldi. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan bu konuyla ilgili resmi açıklamalar, binlerce BAĞ-KUR sigortalısı tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, BAĞ-KUR'da 7.200 prim gün sayısı yasalaşacak mı? Bu değişiklik kimleri kapsayacak? BAĞ-KUR prim sayısında yaşanan bu düşüş hakkında son durum nedir? BAĞ-KUR 7200 prim düştü mü, son durum ne? BAĞ-KUR 7200 prim yasalaştı mı, ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizdedir…

BAĞKUR 7200 PRİM DÜŞTÜ MÜ, SON DURUM NE?

Bağ-Kur'lular, 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından yararlanamamıştı. Ancak, bakanlık tarafından Bağ-Kur'lu çalışanlar için bir düzenleme başlatıldı. Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, Bağ-Kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek hale gelecekler. Bağkur 7200 prim müjdesinin detayları henüz netleşmemiş olsa da, düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı küçük esnaf, şirket sahibi olan ve bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri gibi kesimlerin yararlanacağı belirtiliyor.

BAĞKUR 7200 PRİM YASALAŞTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, Bağ-Kur sigortalılarının sigorta prim gün sayısının, SSK sigortalılarının prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda seçim sonrası bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya cevap verirken, "Bu, orta vadeli planlarımız arasındaydı. İlgili düzenlemeyi yapacağız elbette." şeklinde konuştu.