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P. Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında P. Karşıyaka, yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi P. Karşıyaka, 16 galibiyet, 8 mağlubiyetle puan tablosunda 4. sırada yer alırken, konuk ekip Bahçeşehir Koleji ise 29 galibiyet, 15 mağlubiyetle 13. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek tekrar çıkışa geçmeyi planlarken, Bahçeşehir Koleji ise İzmir ekibini mağlup ederek alt sıralardan kurtulup orta sıralara yaklaşmak istiyor.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk devresindeki müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 93-85 kazanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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