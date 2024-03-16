Gaziantep Basketbol Süper Lig'e dönmek istiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol, Süper Lig'e tekrar çıkmak istiyor.

Tarihinde ilk kez Basketbol Süper Ligi'nde 2012-2013'te mücadele eden Gaziantep temsilcisi, devam eden 10 sezonda ligde kesintisiz yer aldı.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon yoluna Türkiye Basketbol Ligi'nde devam ediyor.

Ligde oynadığı 28 maçta 18 galibiyet, 10 mağlubiyet olarak hanesine 46 puan yazdıran Gaziantep temsilcisi, 4. sırada ve play-off'a kalmaya çok yakın.

"Tekrar Süper Lig'e dönmek istiyoruz"

Takımın başantrenörü Ali Yıldırım, AA muhabirine, bu sezon genç oyuncu ağırlıklı bir kadro kurduklarını söyledi.

Bir yandan Süper Lig'e çıkmak için mücadele ettiklerini bir yandan ise alt yapıdan oyuncu yetiştirdiklerini ifade eden Yıldırım, genç oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade etti.

Yıldırım, "Son 5 hafta hariç iyi bir performans sergiledik. Büyük ihtimal 3. veya 4. sıradan play-off'a gireceğiz. Sakatlıklarımız oldu buna bağlı olarak özellikle son haftalarda performansımızda düşüklük oldu. Enerjik, herkesle kafa kafaya oynayan bir takım ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. " dedi.

Sezon boyunca ciddi sakatlıklarla uğraştıklarından bahseden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sakatlıktan dönen oyuncularımız var onlar da hazırlanıyor. Burası gerçekten zor bir lig. İnişler ve çıkışlar oluyor elbette gençlerle oynuyoruz sonuçta. Ama antrenman düzeyinde yukarı çıktığımızı düşünüyorum. İnşallah play-off'ta elimizden gelenin en iyisini yapıp Gaziantep Basketbol'u hak ettiği yere döndürmek istiyoruz. Genç oyuncularla çıkarsak eğer Süper Lig'e çok büyük iş yapmış olacağız. Tekrar Süper Lig'e dönmek istiyoruz."

Genel Menajer Boray Dai: "Gaziantep şehri Süper Lig'i hak ediyor"

Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai ise takımın mücadelesi ve azminden mutlu olduklarını söyledi.

Gençlerle ligi iyi bir yende bitirmenin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Dai, "Gençlerle güzel bir uyum yakaladık. Hem ligde hedeflerimize yürüyoruz hem de gençlerimizi yetiştiriyoruz. Play-off'u büyük oranda garantiledik. İnşallah orada da bu arzulu oyunumuzu ortaya koyarız. Gaziantep şehri Süper Lig'i hak ediyor. Biz de bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.