Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Develi Belediyespor'u 3-1 yendi
Salon: Ordu Ünye
Hakemler: İbrahim Ünal, Sema Kayıkçı
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Burak Köse, Ahmet Can Büyükgöz, Ali Eren Öztürk, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Atakan Topal (Batuhan Yurdagül)
Develi Belediyespor: Yasin Aydın, Yusuf Bakır, Rıfat Kantarcı, Abdullah Çam, Egecan Avcıl, Enis Ali Ay (Burak Çevik, Metin Durmuş, Mustafa Susam)
Setler: 25-19, 25-20, 18-25, 25-18
Süre: 89 dakika (21, 21, 25, 22)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son hafta maçında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, konuk ettiği Develi Belediyespor'u 3-1 yendi.